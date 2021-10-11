بعد إخلاء سبيله.. أول تعليق من حمو بيكا عقب اتهامه بالتعدي على معجب

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حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا، على التعليق على قرار إخلاء سبيله في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على أحد معجبيه في محطة البنزين بطريق الكيلو 21.

وقال «بيكا»، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» :«لو سمعتوا عني كلام دا كلام كدب مش صحيح، وأنا عمري ما حد هيجي يتصور معايا لله وللوطن وأنا هتعارك معاه».

وأضاف: «بس كان في استفزاز وشتيمة منه وتجاوز حدوده معايا وقلة أدب، بس عادي الله يسهل له حاله والحمد لله على اللي حصل كله، وده درس الواحد يتعلم من أخطائه».