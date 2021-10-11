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«وحشتوني أوي» .. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها

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«وحشتوني أوي» .. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها «وحشتوني أوي» .. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها

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وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، مطالبة الجمهور بالدعاء لهما. ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مجموعة صور لوالديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز باللون الأبيض والأسود .

وعلقت عليها قائلة: «وحشتوني أوي يا أغلي وأنقي وأطيب ناس في الكون.. ربي ارحمها كما ربياني صغيرا، اللهم اسكنهم الفردوس الأعلي يا رب وصبرنا على فراقهم».

يذكر أن الراحل سمير غانم توفي عن عمر 84 عاما، وبعد مرور 79 يوما لحقت به الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما.

المصرى اليوم

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