«كنت في غرفتي».. مروان بابلو يوضح لجمهوره أسباب أزمته مع نقابة الموسيقيين

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علّق مطرب الراب مروان بابلو على أزمته الأخيرة بعدما قررت نقابة المهن الموسيقية وقف التعامل معه باعتباره مؤدي راب وصاحب الحفلة التي أساء فيها لمعتقدات المصريين وروحانياتهم، حيث تلاعب مطرب الراب الفلسطيني شبّ جديد بكلمات ابتهال «مولاي إني ببابك» للشيخ سيد النقشبندي قائلا «مروان إني ببابك» خلال حفلة «مروان» التي أقيمت الجمعة 1 أكتوبر في التجمع الخامس.

وقال مروان بابلو في بيان نشره على حسابه بإنستجرام: «توضيح.. أحترم أي قرار تنظيمي يصدر من نقابتنا، وذلك لعلمي أن الهدف في النهاية هو المصلحة العامة والحفاظ على القيم وعلى ثقافتنا ومهنتنا ووضعها في المجتمع. بالنسبة لما حدث في الحفل الأخير الذي شاركت فيه من أحد المطربين الضيوف من دولة عربية شقيقة فإن هذا التصرف قد أثار استياء واسعاً استدعى تدخل النقابة السريع للوقوف على حقيقة ما حدث ولمنع تكراره.

وأضاف: «عايز أأكد عن عدم علاقتي بما حدث، وعدم وجودي على المسرح وقتها، حيث أنني كنت في غرفتي منتظر صعودي، المسرح بل وعدم علمي بالملابسات التي حدثت إلا بعد انتهاء الحفل كليًا».

واختتم قائلا «أعلن عن تقديري واحترامي لنقابة المهن الموسيقية المصرية. أنا بالفعل تقدمت من قبل بطلب عضوية النقابة، وذلك لإيماني بدورها في الحفاظ على الفن وتمثيلها لصوت الفنانين والموسيقيين».

يذكر أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرر منع استخراج أي تصاريح غناء للمؤدى مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، خاصة أنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأكد مجلس نقابة الموسيقيين بالإجماع، في اجتماع دوري، مُنذ أيام، إيقاف «بابلو» مع إخطار جميع الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار.

وأرجعت النقابة سبب قرار المنع من الغناء إلى: «تناول مروان بابلو، في إحدى حفلاته، ابتهالا دينيا معروفا، ويحمل معانى روحانية وقيما سامية لدى المصريين، حيث استهان بهذا الدعاء بشكل مبتذل وأفرغه من محتواه الأخلاقى وجعله وكأنه عن ذات المؤدى».

وتحدث علاء عامر، المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين، عن واقعة حفل مطرب الراب الفلسطيني «شب جديد» ومروان بابلو، التي أثارت حالة من الجدل بعد تغييره بعض كلمات ابتهال «مولاى إنى ببابك» للنقشبندى، وقال، خلال تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «بابلو تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأخطأ في الشعب المصرى والعربى والإسلامى، وهدر كل قيمة روحانية وأخلاقية لرواسخ ثابتة لدى الشعب المصري والإسلامي، حيث أفرغ ابتهال النقشبندى من مضمونه، وهذا غير مقبول أخلاقياً، واجتماعياً، ودينياً». يذكر أن مغنى الراب الفلسطيني، شب جديد، أثار جدلا كبيرًُا بعد مشاركته في حفل مروان بابلو، الذي أقيم يوم الجمعة 1 أكتوبر، وصعوده على المسرح وغنائه ابتهال «مولاى» مع تغيير كلماته، لتكون «مروان يا مروان.. إني ببابك قد بسطت يدي».