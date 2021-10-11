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بينيت: إسرائيل ستحتفظ بالجولان حتى مع تغير موقف أمريكا والعالم من سوريا

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بينيت: إسرائيل ستحتفظ بالجولان حتى مع تغير موقف أمريكا والعالم من سوريا بينيت: إسرائيل ستحتفظ بالجولان حتى مع تغير موقف أمريكا والعالم من سوريا

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الاثنين، إن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان، التي استولت عليها في حرب 1967، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق.

وقال بينيت، في كلمة أمام مؤتمر حول مستقبل الجولان، إن الصراع السوري الداخلي «أقنع كثيرين في العالم بأنه ربما يكون من الأفضل أن تكون هذه الأرض الجميلة والاستراتيجية في أيدي دولة إسرائيل».

وأضاف أمام المنتدى الذي تستضيفه صحيفة ميكور ريشون الإسرائيلية المحافظة «لكن حتى في حال، كما يمكن أن يحدث، غير العالم موقفه من سوريا أو فيما يتعلق بالأسد فإنه لن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان،»مرتفعات الجولان إسرائيلية، انتهى الكلام«.

وأضاف: «المسائل القانونية شيء آخر. وبمرور الزمن، لو تغير الوضع في سوريا، فهذا أمر سنبحثه».

وتعهد بينيت في كلمته بمضاعفة حجم السكان الإسرائيليين في الجولان والذي يعادل حاليا حجم المجتمع العربي الدرزي الذي يعلن ولاءه لسوريا.

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