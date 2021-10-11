صحة حماس: 11 وفاة و756 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت صحة حماس اليوم الاثنين، عن إحصائية جديدة بقفزة في تسجيل وفيات وإصابات كورونا، خلال 24 ساعة بقطاع غزة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 3050 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 11 حالة وفاة و(756) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، على تعافي 1782 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فميا بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 177224 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 13329حالةو اجمالي المتعافين 162424 حالة، اجمالي الوفيات 1471وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 280 حالة

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 186 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 457790 شخص