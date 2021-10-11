شركات البترول المصرية تتعاون مع اليمن لدعم القطاع البترولي و التعديني

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وزير النفط والمعادن اليمنى عبدالسلام باعبود والوفد المرافق له لبحث عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البترول والغاز الطبيعى والتعدين. وأوضح الملا أن اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الجانبين والزيارة الرسمية للحكومة اليمنية الجديدة لمصر والتى بدأت أمس بلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ونظيره اليمنى الدكتور عبدالملك عبدالمعين بمقر مجلس الوزراء.



وأكد استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانيات التي يمكن تقديمها للأشقاء في اليمن في مختلف أنشطة البترول والتعدين للمساهمة في النهوض بالقطاع النفطي والتعدين في اليمن بعد التحديات التي مر بها خلال السنوات الماضية، حيث تمثل قصص النجاح التي تحققت في القطاع البترولى بمصر تمثل ركيزة للانطلاق بالتعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات التي يواجهها في مجال توفير البترول والطاقة من خلال شركات تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية «إنبى وبتروجت وصان مصر وبترومنت» والتى اكتسبت خبرات كبيرة محلياّ وخارجياً وتنفيذها مشروعات كبرى بمستوى متميز.



واستعرض الملا خلال اللقاء الحلول التي قامت بها مصر للتغلب على تحديات الطاقة التي سببتها فترة عدم الاستقرار في الفترة من بداية عام 2011 وحتى عام 2014 والتى تركت أثراً كبيراً على السوق المحلى والاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى ما حققته مصر في مجالات البحث والاستكشاف والتكرير وترشيد دعم المنتجات البترولية ومشاركة القطاع الخاص العالمى والمحلى، كما أشار إلى مقومات نجاح تطوير قطاع التعدين من خلال تغيير وتحديث الإطار التشريعى والهيكل التنظيمى والإطار المالى والتسويق وتدريب الكوادر البشرية .



من جانبه أكد باعبود على عمق العلاقات المصرية اليمنية التي تتسم بالعراقة على مدار التاريخ، مشيراً إلى سعى الجانب اليمنى للاستفادة من التجربة المصرية المتميزة التي حققت نجاحات لافتة وتشهد حالياً تطوراً كبيراً بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سواء في جذب الاستثمارات أو البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعى وتصديره وكذلك تجربتها في البحث والاستكشاف في البحر الأحمر وما حققته في مجال تحرير سوق الغاز وهى كلها عوامل تدفع الشراكة بين الجانبين بين الجانبين إلى آفاق أرحب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.



حضر المباحثات المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفنى