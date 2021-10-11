الهجمات الإلكترونية تقلق الولايات المتحدة

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أظهر استطلاع جديد أن معظم الأمريكيين عبر الخطوط الحزبية، لديهم مخاوف جدية بشأن الهجمات الإلكترونية على أنظمة الكمبيوتر الأمريكية، وينظرون إلى الصين وروسيا، على أنهما تهديدان رئيسيان.

حيث أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد بيرسون ومركز Associated Press-NORC لأبحاث الشؤون العامة أن حوالي 9 من كل 10 أمريكيين، قلقون إلى حد ما على الأقل بشأن القرصنة التي تتضمن معلوماتهم الشخصية أو المؤسسات المالية أو الوكالات الحكومية، أو بعض المرافق.

و يقول حوالي الثلثين إنهم قلقون للغاية.

الصين وروسيا

ويقول ثلاثة أرباعهم تقريبًا إن الحكومتين الصينية والروسية، تشكلان تهديدات كبيرة للأمن السيبراني للحكومة الأمريكية، ويرى نصفهم على الأقل أيضًا أن الحكومة الإيرانية والهيئات غير الحكومية تشكل تهديدًا.

ويسلط الإجماع الواسع الضوء على التأثيرات المتزايدة، للهجمات الإلكترونية في عالم متصل بشكل متزايد، ويمكن أن يعزز جهود الرئيس جو بايدن والمشرعين لإجبار الصناعات الحيوية، على تعزيز دفاعاتها الإلكترونية وفرض متطلبات الإبلاغ على الشركات التي تتعرض للاختراق.

ويأتي الاستطلاع وسط موجة من هجمات برامج الفدية عالية المستوى، وحملات التجسس الإلكتروني في العام الماضي والتي أضرّت بسجلات حكومية حساسة وأدت إلى إغلاق عمليات شركات الطاقة، والمستشفيات والمدارس وغيرها.

الأمن السيبراني

وذكر كبير الباحثين في مركز AP-NORC، ديفيد ستريت: «من غير المألوف في الوقت الحاضر العثور على القضايا، التي تعتبرها أغلبية كبيرة من الجمهوريين والديمقراطيين» مشكلة.

وجعل بايدن الأمن السيبراني قضية رئيسية في إدارته الشابة ويدرس المشرعون الفيدراليون، تشريعات لتعزيز الدفاعات الإلكترونية العامة والخاصة. فيما قال مايكل دانييل، الرئيس التنفيذي لتحالف Cyber ​​Threat Alliance والمسؤول السابق في مجال الأمن السيبراني خلال إدارة أوباما، يظهر الاستطلاع أن الجمهور على دراية تامة بنوع التهديدات التي تشكل على الإنترنت، والتي ظل خبراء الأمن السيبراني يشددون عليها منذ سنوات.

برامج الفدية

الانفجار الذي حدث في العام الماضي لبرامج الفدية، حيث يقوم مجرمو الإنترنت بتشفير بيانات إحدى المؤسسات ثم يطالبون بالدفع لتفكيكها، قد أكد كيف يمكن لعصابات من المتسللين الابتزازيين، تعطيل الاقتصاد وتعريض الأرواح وسبل العيش للخطر.

كان أحد الحوادث الإلكترونية التي كان لها أكبر العواقب هذا العام، هو هجوم الفدية في مايو على الشركة التي تمتلك أكبر خط أنابيب للوقود في البلاد، مما أدى إلى نقص الغاز على طول الساحل الشرقي.

و بعد بضعة أسابيع، أدى هجوم فدية على أكبر شركة لمعالجة اللحوم في العالم، إلى تعطيل الإنتاج في جميع أنحاء العالم.

تراوحت ضحايا هجمات برامج الفدية من وكالات أمريكية رئيسية وشركات فورتشن 500 إلى كيانات صغيرة، مثل ليوناردتاون بولاية ماريلاند، والتي كانت واحدة من مئات المنظمات المتأثرة في جميع أنحاء العالم، عندما تعرضت شركة البرمجيات Kaseya لبرامج الفدية خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابع من يوليو.