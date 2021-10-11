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فشل المباحثات الهندية الصينية

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فشل المباحثات الهندية الصينية فشل المباحثات الهندية الصينية
فشلت المباحثات بين قادة الجيش الهندي والصيني لفض اشتباك القوات عند نقاط الاشتباك على حدود كل منهما، حيث اتهم كل منهما الآخر بأنه مسؤول عن عدم التوصل لنتيجة.

وتضمنت الجولة الـ13 من المباحثات العسكرية عند نقطة مولدو على الجانب الصيني من لادخ الأحد ثلاث نقاط مواجهة في منطقة الهيمالايا.

وقال الجيش الهندي في بيان «خلال الاجتماع، قدم الجانب الهندي مقترحات بناءة لحل بقية نقاط الخلاف ولكن الجانب الصيني لم يوافق كما لم يقدم أي مقترحات استشرافية. ولذلك لم يسفر الاجتماع عن حل للنقاط العالقة».

ونقلت تشاينا جلوبال تيلفجن نتوورك عن الكولونيل لونج شاوهو من قيادة المسرح الغربي القول إن بكين اتهمت الجيش الهندي بتقديم «مطالب غير معقولة وغير منطقية» وطالبته بعدم«إساءة تقدير الموقف».

يشار إلى أن الجارتين النوويتين تشتبكان عسكريا في منطقة شرق لادخ منذ مايو 2020 عند عدة نقاط على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يمثل حدودا غير رسمية متنازعا عليها.


الوطن السعودية

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