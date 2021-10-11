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في اليوم العالمي للمعلم.. "تعليم الباحة" تُكرِّم مديرها السابق قبل 36 عامًا

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تقديرًا للرواد من رجال التعليم الذين أخلصوا في تربية الأجيال بالمنطقة

في اليوم العالمي للمعلم.. 

كرَّم المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة، الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الباحة، عبدالرحمن الدهري، أحد المديرين العموم بتعليم المنطقة السابقين، الذي أدار تعليم الباحة قبل 36 سنة، استمرت 12 عامًا بين عامَيْ 1407هـ و1419هـ، وودع العمل الحكومي بتقاعده قبل قرابة عقدين ونصف.

وتفصيلاً، يأتي ذلك إحياء لعطاء أولئك الرواد من رجال التعليم الذين أخلصوا في تعليم الأجيال السابقة من أبناء المنطقة، وكان لهم دور كبير في نهضة الوطن وتقدُّمه، بالتزامن مع احتفاء الإدارة باليوم العالمي للمعلم، وذلك بزيارة قام بها "حنش" لـ"الدهري" في منزله نظير ما قدمه من جهود في سبيل نشر العلم والمعرفة وتربية الأجيال.

وأوضح الدكتور عبدالخالق أن قيادات التعليم الذين أمضوا حياتهم في خدمة العلم والمتعلمين، وساهموا في بناء هذا الوطن، يستحقون أن نحتفي بهم على ما قدَّموا وعملوا ووضعوا بصماتهم في المجتمع، وحق علينا أن نُعرِّف الأجيال الناشئة من الطلاب والطالبات بجهودهم وتضحياتهم، ونوجِّه إليهم تحية احترام وتقدير وعرفان. وما هذا التكريم المتواضع إلا تعبير صادق عن تقديرنا لمرحلة من مراحل عطائهم الوظيفي، واعتراف بمنجزاتهم المشرقة في مسيرة التعليم.

وأضاف: "إننا اليوم إذ نتوجه بالتكريم إلى الرعيل الأول من القيادات التعليمية إنما نكرم مهنة العلم في شخصياتهم النبيلة احترامًا لسنوات عمر، أثروا بها مسيرة التعليم في وطنهم، ورفعوا الراية بأمانة وشرف في مختلف المواقع التعليمية التي خدموا فيها هذا البلد العزيز الذي نفخر جميعًا بانتمائنا إليه والتشرف بخدمته".. سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه تمام الصحة والعافية.

ومن جهته، رحّب "الدهري" بزيارة المدير العام، وقدم خالص شكره وتقديره له ولمنسوبي ومنسوبات التعليم على هذه اللفتة الكريمة، وبيّن أن توارث خدمة الوطن شرف لا يعادله شرف، داعيًا للجميع بمزيد من التوفيق والسداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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