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مستشار الرئيس للصحة: لم نصل بعد لذروة الموجة الرابعة من كورونا

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مستشار الرئيس للصحة: لم نصل بعد لذروة الموجة الرابعة من كورونا مستشار الرئيس للصحة: لم نصل بعد لذروة الموجة الرابعة من كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة مستمرة ويومية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا مما يعني أننا مازلنا في الموجة الرابعة، ولم نصل بعد لذروة الموجة.

وأشار «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أننا عندما نصل لثبات في أعداد الإصابات لعدة أيام ثم تتناقص الأعداد فهذا يعني أننا وصلنا للذروة وتخطيناها، مشددا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف أنه لم يعد هناك قلق من اللقاح كما كان في السابق وهناك إقبال شديد من المواطنين على الحصول على التطعيم، لافتا إلى أنه تم تطعيم نسبة خمة من العاملين في منظومة التربية والتعليم، وكذلك جاري تطعيم المنتسبين لقطاع التعليم العالي.

المصرى اليوم

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