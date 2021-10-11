«الديمقراطي الكردستاني»: حصدنا أكثرية مقاعد كردستان في الانتخابات العراقية

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أعلن مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حصول مرشحى الحزب في الانتخابات التشريعية العراقية، على أكثرية مقاعد دوائر إقليم كردستان.

وقال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب، إن الحزب بقيادة الزعيم مسعود بارزاني، فاز للمرة الثانية على التوالى، بأكثرية مقاعد الإقليم والموصل، معتبرا النتيجة إنجازا كبيرا للحزب وقيادته وسياساته الداعية إلى الإلتزام بالدستور وتقدم العراق عبر توافق وتعايش كافة قواه وأعراقه ودياناته.

وأشار حبيب، إلى أن الحزب حصل حتى الآن على 33 مقعدا في الإنتخابات التي انطلقت أمس، مقابل 26 مقعدا في الإنتخابات السابقة.

وأوضح حبيب، أن الحزب فاز في مدينة أربيل ب 11 مقعدا ودهوك 9 مقعدا والموصل ونينوى 9 مقاعد وكركوك مقعدين ومثلهما في السليمانية، ليصبح «الديمقراطي» الأول على كردستان بأكثر من نصف مقاعد الإقليم المخصصة 69 مقعدا له في البرلمان الاتحادي البالغة مقاعده 321 مقعدا.

وأرجع حبيب اكتساح حزبه للانتخابات في دوائر كردستان إلى إيمان الجماهير بمباديء الزعيم مسعود بارزاني وأهداف «الديمقراطي» وسيرته النضالية لأجل بناء عراق ديمقراطي فيدرالي، لافتا إلى الخطوات الإيجابية لحكومة كردستان برئاسة مسرور بارزاني لأجل مكافحة الفساد والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين واستتباب الأمن.

ونوه حبيب، إلى أن حزبه أصبح الثاني على مستوى العراق بعد التيار الصدري، وأن قيادته ملتزمة بشراكة حقيقية مع كافة مكونات العراق المصرة على تطبيق الدستور.

فيما فاز التحالف الكردستاني بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير ب 15مقعدا، والحراك الجديد 8 مقاعد، والاتحاد الإسلامي 4 مقاعد، وجماعة العدالة وهم الجماعة الإسلامية بمقعد واحد.