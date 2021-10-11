★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ساعات ويبدأ اللقاء المرتقب بين المنتخبين المصري والمنتخب الليبي، في مواجهات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، لذا يبحث الكثيرون عن تردد قناة 5 ssc الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم، إحدى القنوات الناقلة للمباراة المرتقبة.

وستنطلق مباراة مصر وليبيا اليوم الإثنين علي ملعب بنغازي بليبيا في مواجهة الإياب، وتبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر وليبيا، والعاشرة بتوقيت السعودية.

ومع كثرة البحث عن تردد قناة 5 ssc الناقلة لمباراة مصر وليبيا، تستعرض بوابة «المصري اليوم» تردد القناة فيما يلي:

تردد قناة 5 ssc الناقلة لمباراة مصر وليبيا

القمر الصناعي: عرب سات

التردد:11747

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: (V)

معامل الخطأ: 4/3

موعد مباراة مصر وليبيا 2021 وتردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا - صورة أرشيفية

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

ولا يقتصر الأمر علي تردد قناة 5 ssc لإذاعة المباراة، وإنما سيتم بث مباراة مصر وليبيا عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، من خلال قناة أون تايم سبورتس 1 المفتوحة وقناة أون تايم سبورتس 2، كما سيتم نقل مباراة مصر وليبيا عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يوتيوب.

تدريبات منتخب مصر - صورة أرشيفية

تابع ايضا: موعد مباراة مصر وليبيا في بني غازي والقنوات الناقلة

قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة المنتخب الليبي 24 لاعبا، وهما كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وأكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي «الونش» وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

خط الوسط المهاجم: أحمد سيد «زيزو» ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

خط الهجوم: أحمد حسن «كوكا» ومصطفى محمد.

التدريب النهائي لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة ليبيا - صورة أرشيفية

تابع ايضا: بث مباشر .. موعد مباراة مصر وليبيا اليوم والقنوات الناقلة المفتوحة وتاريخ مواجهات المنتخبين

تشكيل منتخب مصر امام ليبيا

ومن المقرر أن يدفع كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي ( الونش)، أحمد فتوح، أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني.

خط الوسط الهجومي: عبدالله السعيد، عمر مرموش، محمد صلاح.

قلب الهجوم: مصطفى محمد.

تابع ايضا: مباراة مصر وليبيا .. مباراة مصر وليبيا بث مباشر الآن

كان منتخب مصر قد فاز في مباراة الجولة الثالثة على ليبيا بهدف نظيف، التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية.