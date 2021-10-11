عمال النقل والخدمة المدنية في إيطاليا يضربون عن العمل

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نظم عمال النقل وموظفو الخدمة المدنية في إيطاليا، إضرابا على مستوى البلاد، يستمر لمدة 24 ساعة، بمبادرة من اتحاد اللجان الأساسية «كوباس» وعدد من النقابات العمالية الأخرى.

وقال «كوباس» في بيان إن الإضراب يُنظم احتجاجا على «سياسات الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، التي تنقل عبء الأزمة برمته على عاتق العمال، وتخلق مزايا استثنائية فقط للطبقة الحاكمة والسلطات المالية».

وتطالب النقابات العمالية السلطات بوقف تسريح العمال خلال الأزمات، والتخلي عن التطبيق الإلزامي في العمل لما يسمى ببطاقة العبور الخضراء أو «العبو الأخضر»، وهي شهادات إلكترونية حول حالة الشخص من مرض «كوفيد»، وكذلك اتخاذ تدابير محددة لدعم عدد من قطاعات الاقتصاد الوطني، وعلى وجه الخصوص صناعة النقل.

أثر الإضراب بشكل كبير على قطاع النقل. وأخطرت شركة «أليطاليا» الركاب بالفعل بإلغاء 127 رحلة وطنية ودولية يوم الاثنين و11 رحلة أخرى يوم الثلاثاء. بالإضافة إلى ذلك، بدأ عمال السكك الحديدية إضرابا منذ مساء الأحد.

على الرغم من ذلك، أعلنت إدارة شركة «ترين-إيطاليا» أن جميع القطارات عالية السرعة والسريعة ستغادر وستصل وفقا للجدول الزمني.

وفي ظل الإضراب، نُظمت اليوم الاثنين، مظاهرة للعمال في وسط روما للاحتجاج على السياسة الاقتصادية للحكومة.