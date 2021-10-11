إسرائيلي يهرب نصف طن كوكايين إلى الإمارات

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اعتقلت شرطة دبي شخصا إسرائيليا في حالة تلبّس إثر إدخاله نصف طن من مادة الكوكايين المخدرة إلى البلاد تصل قيمتها إلى 500 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 118 مليون يورو.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن السلطات أطلقت عملية "العقرب" لتتبع المشتبه به وإلقاء القبض عليه متلبسا في أكبر قضية مخدرات على صعيد المنطقة.

وأوضحت شرطة دبي أن معلومات موثوقة وصلتها تفيد بوجود تشكيل عصابي دولي بصدد إدخال المخدرات إلى البلاد بقصد الاتجار والترويج.

ونشرت شرطة دبي مقطع فيديو يبيّن شخصاً إسرائيلياً يدعى خليل دسوقي (31 عاما) أرسلته العصابة لإتمام العملية، عند وصوله إلى أحد مطارات الدولة، وبيّنت المقاطع اللاحقة أن كاميرات المراقبة تابعت المشتبه به على مدار الساعة.

وقامت الشرطة باعتقال المشتبه به حين كان يقوم بإفراغ شحنة المخدرات في مكان التخزين، وتمّ القبض عليه متلبساً وبحوزته 500 كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدرة.