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"القصبي" يبحث تطوير العلاقات التجارية مع نظرائه بكوريا وسنغافورة وإندونيسيا

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التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين

التقى وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في مدينة سورينتو الإيطالية اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو، ووزير التجارة السنغافوري جان كيم يونج، ووزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، وذلك على ضوء انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين التي تستضيفها إيطاليا هذا العام.

وبحث مع الوزراء تنمية العلاقات الاقتصادية، وفرص التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير الفرص الاستثمارية، وترجمتها إلى شراكات ملموسة، إضافة إلى بحث ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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