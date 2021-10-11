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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل مدير عام الـ«ألكسو»

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل مدير عام الـ«ألكسو» الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل مدير عام الـ«ألكسو»

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في إطار تعزيز سبل التعاون والعمل العربي المشترك، تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة ا. د/ إسماعيل عبدالغفار، الدكتور محمد ولد أعمر «مدير عام المنظمة العربية للتربية والعلوم_الكسو» في زيارة تفقدية لفرع الأكاديمية الرئيسي بالإسكندرية، ثم فرع الأكاديمية بمدينة العلمين، ثم فرع القرية الذكية.

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد ولد أعمر سوف يحضر افتتاح مؤتمر «ICATAS2021» والذي تنظمه الاكاديمية العربية بفرع القرية الذكية. كما سيتم توقيع بروتكول تعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الكسو» والأكاديمية العربية، وذلك برعاية معالي الامين العام لجامعة الدول العربية.

ومن جانبها، أكدت الأكاديمية العربية حرصها على تعزيز كافة اوجه التعاون مع المنظمات العربية، بما يعود بالنفع للصالح العام.

المصرى اليوم

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