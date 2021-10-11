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جامعة عين شمس تفتح «روضة أطفال» بكلية البنات بأسعار رمزية

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جامعة عين شمس تفتح «روضة أطفال» بكلية البنات بأسعار رمزية جامعة عين شمس تفتح «روضة أطفال» بكلية البنات بأسعار رمزية

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أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني اعادة افتتاح الروضة المخصصة للأطفال بالكلية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2021\2022.

وقالت الدكتورة اميرة يوسف عميد كليه البنات جامعة عين شمس ،أن افتتاح الروضة يأتى انطلاقاً من اهتمام الكلية بتوفير سبل الراحة لجميع المنتسبين للكلية وتعاونا مع المجتمع الخارجي، وتأهيلا لبنات قسم تربية الطفل، مشيرة إلى أن الروضة تمتاز باتباعها لأحدث الانظمة التعليمية من خلال توفير منتجات منتسوري .

كما توفر الروضة كاميرات تغطي الروضة حتى يسهل على ولي الأمر متابعة طفله وهو خارج الكلية وتقدم الخدمة بأسعار رمزية مع توفير الاستضافة اليومية .

جامعة عين شمس تفتح «روضة الأطفال» بكلية البنات بأسعار رمزية
جامعة عين شمس تفتح «روضة الأطفال» بكلية البنات بأسعار رمزية
جامعة عين شمس تفتح «روضة الأطفال» بكلية البنات بأسعار رمزية

المصرى اليوم

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