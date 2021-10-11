تحديد 20 مدرسة بالغردقة للعمل فترتين بسبب ارتفاع الكثافات

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قرّرت إدارة الغردقة التعليمة برئاسة محمد إبراهيم، مدير الإدارة، تحديد 20 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية للعمل فترتين بسبب زيادة الكثافات، حفاظاً على الطلاب، بالتنسيق مع إدارة أقسام التعليم ابتدائي -إعدادي-ثانوي بعد دراسة الموقف من خلال اليوم الأول من العام الدراسي، على أن يُنفذ ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة.وكان عدد من مدارس الغردقة قد شهدت كثافة مرتفعة في أول أيام العام الدراسي.

وتعددت شكاوي اولياء امور الطلاب والتلاميذ بعدة مدارس بمدينة الغردقة من زيادة في كثافات الفصول خاصة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية حتي وصل عدد التلاميذ بالفصل لنحو ٦٠ تلميذ بالرغم من التحذيرات بمنع التكدس والتزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا.