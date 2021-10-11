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تنطلق مساء اليوم الاثنين، مباراة مصر وليبيا في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والمقرر اقامته في قطر.

وحصلت عدد من القنوات الفضائية المفتوحة على حقوق بث لقاء الفراعنة مع فرسان المتوسط، يأتي في مقدمتهم أون تايم سبورت وقناة ليبيا الرياضة المتخصصة بالإضافة إلى ssc7 السعودية.

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ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة مصر وليبيا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ومشاهدة مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي بموقع اليوتيوب، .

وتسعى مصر إلى تأكيد صدارة المجموعة السادسة وتوسيع الفارق مع مضيفه الوصيف إلى 4 نقاط وهو ما يعني اقتراب التأهل إلى اللقاء الإقصائي من التصفيات المونديالية.