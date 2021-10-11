أردوغان: الهجوم الأخير الذي استهدف قواتنا شمال سوريا كان القشة التي قصمت ظهر البعير

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجوم الأخير الذي استهدف القوات التركية شمال سوريا كان «القشة التي قصمت ظهر البعير»، مؤكدا أن بلاده «ستقوم باللازم».

وصرح أروغان بأن الهجوم الأخير على القوات التركية في منطقة «عملية درع الفرات» والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل.

وتابع قائلا: «نفد صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدرا للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا».

وشدد أردوغان على أن أنقرة ستقضي على التهديدات في الشمال السوري إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتها الخاصة.

وأعلنت تركيا يوم الخميس عن مقتل أحد جنودها جراء هجوم في شمال سوريا.

ونعت وزارة الدفاع التركية على حسابها في «تويتر» الجندي القتيل، مؤكدة أنه لقي مصرعه جراء «هجوم صاروخي نفذه إرهابيون» في منطقة عملية «درع الفرات» (في ريف حلب الشمالي).