وزير الشؤون الإسلامية: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيُسهم في نمو الاقتصاد

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أشاد بالعمل الدؤوب لسمو ولي العهد في خدمة الوطن والمواطن

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن إطلاق سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية السعودية 3020م، مشيدًا بما يقوم به سمو ولي العهد من جهود كبيرة لخدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك بتغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "سمو سيدي ولي العهد القوي الأمين يواصل الجهود الحثيثة لخدمة الوطن والمواطن بهمة عالية وعمل دؤوب ومتقن".

وأضاف: "ويأتي من تلك الجهود إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وستسهم بعد توفيق الله في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره".

يُشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، أطلق اليوم الاثنين 5 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 11 أكتوبر 2021م، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.