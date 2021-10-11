أخبار عاجلة

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي -
"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الشؤون الإسلامية: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيُسهم في نمو الاقتصاد

Print
وزير الشؤون الإسلامية: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيُسهم في نمو الاقتصاد وزير الشؤون الإسلامية: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيُسهم في نمو الاقتصاد
أشاد بالعمل الدؤوب لسمو ولي العهد في خدمة الوطن والمواطن

وزير الشؤون الإسلامية: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيُسهم في نمو الاقتصاد

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن إطلاق سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية 3020م، مشيدًا بما يقوم به سمو ولي العهد من جهود كبيرة لخدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك بتغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "سمو سيدي ولي العهد القوي الأمين يواصل الجهود الحثيثة لخدمة الوطن والمواطن بهمة عالية وعمل دؤوب ومتقن".

وأضاف: "ويأتي من تلك الجهود إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وستسهم بعد توفيق الله في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره".

يُشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، أطلق اليوم الاثنين 5 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 11 أكتوبر 2021م، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية

شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية

للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"

للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"

البرلمان العربي يدين جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

البرلمان العربي يدين جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية