بعد موافقة «النواب» على تشكيله.. تعرف على مصادر موارد «القومي لحقوق الإنسان»

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أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وفقا للقانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

. ونص القانون على ان يتمتع «القومى لحقوق الانسان» بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .

كما حدد القانون موارد المجلس وكيفية توفيرها، ونصتالمادة 12 من القانون على أن مصادر موارد المجلس تاتي من :

1 – الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.

2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ما لم تترتب عليها التزامات متبادلة أو تقدم في شكل اتفاقيـة دولية، فيلزم لقبولها موافقة مجلس النواب.

3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.

ونصت المادة على ان ينشأ حساب خاص، لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخـاضـعـة لرقابة البنك المركزى المصرى على أن يراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجـلـس للسنـة الماليـة التـالية، ويستثنى من ذلك ما تخصصـه له الدولـة من موازنة الدولة.

ويهدف المجلس القومي لحقوق الإنسان طبقا للقانون إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.