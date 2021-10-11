تشغيل محطة محولات كهرباء قنا الجديدة

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تشغيل محطة محولات مدينة قنا الجديدة، في إطار تدعيم التيار في محافظات الصعيد وتحقيق التنمية وزيادة الخدمات لمواطنى جنوب مصر.

وأوضحت شركة نقل الكهرباء ان المحطة تم الانتهاء منها بتكلفة 132 مليون جنيه بسعة (٢*٤٠ م.ف.أ) جهد ٦٦/٢٢ ك – ف، قابلة للتوسع بمحول ثالث مماثل لخدمة مناطق الصعيد.

وفى نفس السياق وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمس عقد تركيب 4 محطات محولات متنقلة لمواجهة الاحمال الزائدة في اية منطقة على مستوى الجمهورية، وقالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ان العقد يشمل محطتين سعة 60 م.ف. أ، جهد 220/22/22 ك .ف، ومحطتين سعة 40 م.ف. أ جهد 66/22 ك .ف، للتغلب على الأحمال الطارئة وذلك بتكلفة 183 مليون جنيه، ويتم تنفيذ المحطتين خلال 10 أشهر وذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة.