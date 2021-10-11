أخبار عاجلة

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي -
"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تشغيل محطة محولات كهرباء قنا الجديدة

Print
تشغيل محطة محولات كهرباء قنا الجديدة تشغيل محطة محولات كهرباء قنا الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تشغيل محطة محولات مدينة قنا الجديدة، في إطار تدعيم التيار في محافظات الصعيد وتحقيق التنمية وزيادة الخدمات لمواطنى جنوب .

وأوضحت شركة نقل الكهرباء ان المحطة تم الانتهاء منها بتكلفة 132 مليون جنيه بسعة (٢*٤٠ م.ف.أ) جهد ٦٦/٢٢ ك – ف، قابلة للتوسع بمحول ثالث مماثل لخدمة مناطق الصعيد.

وفى نفس السياق وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمس عقد تركيب 4 محطات محولات متنقلة لمواجهة الاحمال الزائدة في اية منطقة على مستوى الجمهورية، وقالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ان العقد يشمل محطتين سعة 60 م.ف. أ، جهد 220/22/22 ك .ف، ومحطتين سعة 40 م.ف. أ جهد 66/22 ك .ف، للتغلب على الأحمال الطارئة وذلك بتكلفة 183 مليون جنيه، ويتم تنفيذ المحطتين خلال 10 أشهر وذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

وزير الاتصالات: مشروعات مصر الرقمية فرصة لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمي

وزير الاتصالات: مشروعات مصر الرقمية فرصة لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمي

توقيع اتفاقية تعاون بين «المصرية للاتصالات» و«نوكيا» لإطلاق خدمات إنترنت الأشياء

توقيع اتفاقية تعاون بين «المصرية للاتصالات» و«نوكيا» لإطلاق خدمات إنترنت الأشياء