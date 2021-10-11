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«الزراعة»: 36 قافلة بيطرية لعلاج أكثر من 10 آلاف رأس ماشية في الغربية

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«الزراعة»: 36 قافلة بيطرية لعلاج أكثر من 10 آلاف رأس ماشية في الغربية «الزراعة»: 36 قافلة بيطرية لعلاج أكثر من 10 آلاف رأس ماشية في الغربية

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قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية اعتبارًا من بداية العام وحتي تاريخه بتنفيذ ٣٦ قافلة بيطرية علاجية بالمجان وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح ومبادرة «حياه كريمه» وقد بلغت عدد الحيوانات التي تم علاجها ١٠٨١٠ من مختلف أنواع الحيوانات وتم تقديم المشورة والعلاج لعدد من الطيور وبلغ عددها ٦٦٣٢٠ طائر.

ووفقا لتقرير رسمي أصدرته مديرية الطب البيطري بالغربية شارك في تنفيذ هذه القوافل والتي تمت بقري مراكز المحافظة الأكثر احتياجا والأكثر تعدادا للحيوانات كل من جامعه طنطا ( قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئه ) والهيئه العامة للخدمات البيطريه بتقديم أصناف الأدويه اللازمة لعلاج الحيوانات والطيور لهذه القوافل، وشارك العمل بهذه القوافل نخبة من الأطباء المتخصصين باداره الرعايه والعلاج.

وقال الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية ان القوافل يشارك فيها الأطباء المعنيين بمختلف التخصصات الفنيه البيطريه بالادارات البيطريه بمراكز المحافظة الثمانيه، موضحا انه تم تنفيذ ٢٣ قافله في قرى مركز ومدينة زفتي والمدرجه بمبادرة «حياة كريمة “حيث تم علاج ٥٧٤١ من الحيوانات و ٤٠٩١٥ من الطيور وذلك ضمن خطة المديريه وفق توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية وبالتنسيق مع د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وأضاف مدير الطب البيطري بمحافظة الغربية ان ذلك يأتي إستكمالا لهذه الأعداد والوصول بها إلى ٥٤ قافله لتشمل جميع القري تنفيذ قافله علاجيه بيطريه بها وخلال هذه القوافل تقوم المديريه بتقديم كافة انواع الخدمات المطلوبة بفحص الحيوانات أو الطيور وتشخيص الحالات المرضيه منها ،بجانب توفير أنواع التحصينات الخاصة بالحيوانات وترقيم وتسجيل الغير مرقم منها، استخدام أحدث أجهزه السونار للكشف على الاناث من الحيوانات لتقدير عمر الحمل أو الوقوف على المسببات المرضيه لعدم الاخصاب، توفير قصيبات السائل المنوي ذات الصفات الوراثية المتميزة لانتاجيه متميزة من اللحوم والألبان.

وأوضح ان القوافل البيطرية شملت أيضا تقديم التوعيه والارشاد من خلال عقد ندوات باستخدام اجهزه العرض ( شاشه العرض _ الداتا شو )، توزيع الكتيبات المبسطة على مترددي القوافل العلاجيه، بالإضافة إلى رش جميع الحيوانات لوقايتها من الطفيليات الخارجيه باستخدام الأدويه المناسبة للعلاج وكذلك تجريعها بمضادات الطفيليات الداخليه، بجانب سحب عينات الدم من الحيوانات المتردده على هذه القوافل وقوفا على فحصها ومدي اصابتها بالبروسيلا من عدمه كأحد الأمراض المشتركة التي تقوم المديريه بتنفيذها للوقاية منها وذلك بالتخلص من النتائج الإيجابية منها.

المصرى اليوم

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