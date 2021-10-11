«علوم سياسية القاهرة» تستقبل طلابها بفاعليات وأنشطة للمعلومات العامة

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استقبلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة العام الدراسي الجديد وسط برنامج حافل لاستقبال الطلاب الجدد يتضمن مجموعة من الفعاليات المستمرة على مدار اسبوع كامل، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد الكلية.

وتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات تبدأ بافتتاح معرض للمشغولات اليدوية، وجولات تعريفية للطلبة داخل الكلية والحرم الجامعي بمشاركة مجموعة من طلاب الدفعات الثانية والثالثة والرابعة، وسط مجموعة من الفعاليات والأسئلة الثقافية والمعلومات العامة وألعاب تنس الطاولة والشطرنج.

وشهد البرنامج استقبال وترحيب للطلاب الجدد من الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، واستعرض لهم رؤية الكلية ورسالتها العلمية وأهم المراحل التي مرت على الكلية في تاريخها وأبرز خريجيها، كما تناول اللقاء ما يحفز الطلبة على استكمال واستمرار تفوقهم العلمي خلال سنوات الدراسة الجامعية، موضحًا كافة الأنشطة والفعاليات والفرص التي تتيحها الكلية لأبنائها الطلبة بما يضمن تخرجهم مجهزين ومؤهلين لسوق العمل وفق احتياجاته وآلياته وأدواته الحديثة.

وتتضمن أنشطة الكلية في اسبوع استقبال الطلاب الجدد، تنظيم لقاءات مع مديرو المراكز والوحدات البحثية، وسيعقد لقاء آخر يوم الاثنين، للطلاب مع مدير مكتب التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالكلية للحديث عن المنح المتاحة وفرص التبادل الطلابي.

كما تناول البرنامج تنظيم لقاء مع الدكتورة هبة مدحت زكي مديرة حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وندوة عن حرب وانتصارات اكتوبر المجيدة ،و ندوة تعريفية حول أنشطة رعاية الشباب واتحاد الطلاب عن الأنشطة داخل الكلية والتعريف بنشاط اللجان الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية والأسر، والتعرف أيضًا على جميع الأنشطة الطلابية التي تنطلق تحت مظلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من نماذج المحاكاة والمبادرات والفرق الطلابية، وسيعقد يوم الخميس حلقة نقاشية مع معيدي وخريجي الكلية حول الكلية وتخصصاتها وسوق العمل.