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الإسماعيلي يتعادل مع سموحة 2 - 2

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الإسماعيلي يتعادل مع سموحة 2 - 2 الإسماعيلي يتعادل مع سموحة 2 - 2

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انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مع الاسماعيلي، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، علي استاد الإسكندرية في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

سجل اهداف سموحة رجب نبيل في شوط المباراة الأول قبل أن ينجح أحمد عيد لاعب الإسماعيلي في معادلة النتيجة قبل نهاية زمن الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني حرص أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة علي إشراك أكثر من لاعب وتعديل طريقة اللعب من أجل الوصول إلي الشكل والطريقة الأمثل التى ينوى خوض مباريات الدورى بها.

وسجل هدف سموحة الثاني اللاعب أمير عادل بينما سجل هدف الاسماعيلي اللاعب الزامبي شونجا.

كان سموحة استهل مشوار مبارياته الودية بالتعادل مع البنك الاهلي ، والفوز علي المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد والفوز علي هلال مطروح بخماسية .

المصرى اليوم

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