"رينارد" يطالب لاعبي الأخضر بالتركيز أمام الصين.. مؤكداً أن لكل مباراة ظروفها

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طالب باحترام القميص والجماهير المساندة للمنتخب

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الاثنين، على أهمية التركيز وحضور الجانب الذهني لدى لاعبي الأخضر عندما يواجهون الصين، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.



وقال رينارد في المؤتمر الصحفي المنظم على هامش المواجهة المرتقبة:"حققنا نتائج جيدة في المباريات الماضية، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.. نحتاج إلى التركيز والحضور الذهني".



وزاد :" بغض النظر عن المنافس لابد لنا أن نحترم قميص المنتخب السعودي الذي نرتديه.. وكذلك الجماهير التي تدعمنا وهذا هو دافعنا من أجل الفوز".