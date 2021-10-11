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ملك الأردن يزور قطر غدا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

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ملك الأردن يزور قطر غدا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ملك الأردن يزور قطر غدا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

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يزور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبدالله، قطر، غدا الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة «بترا» الأردنية، التي ذكرت أن الملك سيبحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين.

وسيبحث العاهل الأردني سبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال المصدر لموقع «عمون» إن الزيارة تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها الملك عبدالله الثاني الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وتأتي الزيارة بعد أكثر من عام على زيارة أمير قطر تميم بن حمد، إلى العاصمة عمان، في أول زيارة رسمية له منذ العام 2014.

وأجرى حينها الملك عبدالله وأمير قطر مباحثات موسعة، في قمة تناولت العلاقات بين البلدين، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما.

المصرى اليوم

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