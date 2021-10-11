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قالت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، إنه سيكون من الممكن في الأماكن العامة ومراكز الخدمات الرسمية في موسكو ابتداءً من اليوم الاثنين، إجراء اختبار سريع مجاني لفيروس كورونا.

وقالت راكوفا: «نقدم للمواطنين المسؤولين آلية للاختبار الذاتي لفيروس كورونا، قبل الذهاب لزيارة الأقارب المسنين، وأشارت إلى أن هذه الفرصة ستكون متاحة في 10 مراكز للخدمات الرسمية وفي 10 أماكن عامة أخرى وبينها المراكز التجارية.

وأكدت راكوفا أن النتائج الإيجابية للاختبار السريع لا تعتبر تأكيدا على الإصابة بالفيروس، وسيكون حال الحصول على النتائج الإيجابية في المكان أخذ عينات لاختبار PCR لفيروس كورونا مجانا. كما سيتعين على متلقي النتائج الإيجابية توقيع الموافقة على البقاء في المنزل قبل الحصول على النتائج الرسمية عبر خدمة الرسائل القصيرة.

وأشارت إلى أن نتائج الاختبارات السريعة التي تمت تجربتها في العاصمة الروسية منذ يوليو الماضي، تتفق بنسبة 85% مع نتائج اختبار PCR فيما تبلغ نسبة النتائج الإيجابية الكاذبة نحو 2% فقط، وفقا لـ «نوفوستي».