أخبار عاجلة

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي -
"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

توفر أماكن عامة لإجراء اختبارات سريعة لفيروس كورونا مجانًا

Print
روسيا توفر أماكن عامة لإجراء اختبارات سريعة لفيروس كورونا مجانًا توفر أماكن عامة لإجراء اختبارات سريعة لفيروس كورونا مجانًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، إنه سيكون من الممكن في الأماكن العامة ومراكز الخدمات الرسمية في موسكو ابتداءً من اليوم الاثنين، إجراء اختبار سريع مجاني لفيروس كورونا.

وقالت راكوفا: «نقدم للمواطنين المسؤولين آلية للاختبار الذاتي لفيروس كورونا، قبل الذهاب لزيارة الأقارب المسنين، وأشارت إلى أن هذه الفرصة ستكون متاحة في 10 مراكز للخدمات الرسمية وفي 10 أماكن عامة أخرى وبينها المراكز التجارية.

وأكدت راكوفا أن النتائج الإيجابية للاختبار السريع لا تعتبر تأكيدا على الإصابة بالفيروس، وسيكون حال الحصول على النتائج الإيجابية في المكان أخذ عينات لاختبار PCR لفيروس كورونا مجانا. كما سيتعين على متلقي النتائج الإيجابية توقيع الموافقة على البقاء في المنزل قبل الحصول على النتائج الرسمية عبر خدمة الرسائل القصيرة.

وأشارت إلى أن نتائج الاختبارات السريعة التي تمت تجربتها في العاصمة الروسية منذ يوليو الماضي، تتفق بنسبة 85% مع نتائج اختبار PCR فيما تبلغ نسبة النتائج الإيجابية الكاذبة نحو 2% فقط، وفقا لـ «نوفوستي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا

بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا

الجيش الإسرائيلي: التعاون مع روسيا بشأن سوريا مستمر ولا نستخدم طائرات مدنية كغطاء

الجيش الإسرائيلي: التعاون مع روسيا بشأن سوريا مستمر ولا نستخدم طائرات مدنية كغطاء

رغم عدم انتهاك حدودها.. روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة "قاذفة" أمريكية فوق بحر اليابان

رغم عدم انتهاك حدودها.. روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة "قاذفة" أمريكية فوق بحر اليابان

روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا مخصص للأطفال

روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا مخصص للأطفال