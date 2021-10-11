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الاتحاد الأوروبي يدعم الفلسطينيين بـ92 مليون يورو عبر "الأونروا"

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الاتحاد الأوروبي يدعم الفلسطينيين بـ92 مليون يورو عبر "الأونروا" الاتحاد الأوروبي يدعم الفلسطينيين بـ92 مليون يورو عبر "الأونروا"
"بوريل" أكد تصميم التكتل على مواصلة المساندة

الاتحاد الأوروبي يدعم الفلسطينيين بـ92 مليون يورو عبر

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين) تقديم 92 مليون يورو دعما لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل: "نحن مصممون على دعم الأونروا سياسيا وماليا، ودعمنا للأونروا ليس واجبا إنسانيا فقط، بل إنه يساعد على الإبقاء على فرص السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إذ تظل خدمات الأونروا أساسية للمساهمة في حل الدولتين القابل للحياة، بما في ذلك حل عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين"، وفقاً لـ"رويترز".

وهذا التمويل هو المساعدة المالية السنوية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للوكالة، وسيساهم في الحفاظ على الظروف المعيشية الأساسية ودعم التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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