أخبار عاجلة

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي -
"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البنك المركزي: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر حال عدم وجود التزامات مالية

Print
البنك المركزي: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر حال عدم وجود التزامات مالية البنك المركزي: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر حال عدم وجود التزامات مالية
باستثناء الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية

البنك المركزي: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر حال عدم وجود التزامات مالية

قال البنك المركزي السعودي إنه يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة عليه لصالح البنك الحالي.

وأوضح أنه "ينبغي على البنك الحالي منح العميل خطاب إخلاء الطرف في مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الطلب، و30 يوم عمل من تاريخ الطلب في حال وجود بطاقة ائتمان".

وأشار البنك المركزي السعودي إلى استثناء الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية، داعياً العملاء الاطلاع على مبادئ حماية عملاء المصارف من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي

"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030

"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030

"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة

"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة

"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة

"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة