"تقويم التعليم" يوقع اتفاقية مع كليات الريان لتنفيذ دراسة على المستوى المؤسسي

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لتحديد حق الكليات في الحصول على الاعتماد الأكاديمي

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالمدينة المنورة، اتفاقية تنفيذ دراسة تقويمية على المستوى المؤسسي مع كليات الريان الأهلية بالمدينة المنورة للحصول على الاعتماد الأكاديمي، بحضور المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وعميدي كليات الريان.

وتهدف الاتفاقية إلى إجراء مركز "اعتماد" دراسةً تقويمية وفقاً لاختصاصه، بناءً على المعايير والضوابط المعتمدة لديه، وتحديد حق الكليات في الحصول على الاعتماد الأكاديمي من عدمه.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد الأكاديمي للجامعات والكليات.

ويُعَد الاعتماد الأكاديمي إحدى الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، ويعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالمي، وإعداد المواطن المنافس عالمياً.