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برونو فرنانديز يكشف عن أكثر ما يفتقده في مانشستر يونايتد

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برونو فرنانديز يكشف عن أكثر ما يفتقده في مانشستر يونايتد برونو فرنانديز يكشف عن أكثر ما يفتقده في مانشستر يونايتد

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كشف برونو فرنانديز نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن افتقاده اللعب إلى جانب نجم ليدز يونايتد رافينها ، حيث لعب الثنائي سويًا في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي لمدة عامًا، حيث تألقا معًا خلال فترة زمنية قصيرة.

على الرغم من انتقاله في النهاية من البرتغال، لا يزال برونو فرنانديز يعتبر رافينها أحد أفضل شركائه على أرض الملعب، ولم تتأثر مشاعر نجم مانشستر يونايتد تجاه البرازيلي رغم التنافس الشديد بين الشياطين الحمر وليدز يونايتد.

ونُقل عن برونو قوله في تصريحات إلى صحيفة «الديلي ميل» البريطانية: «أفتقد رافينها. إنه لاعب امتلكت معه كيمياء مختلفة عن الآخرين، لقد فهمني في لمحة».

يمكن أن يلعب برونو فرنانديز، الذي لا يزال على اتصال دائم باللاعب البرازيلي الدولي، دورًا رئيسيًا إذا سعى مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع اللاعب.

على الرغم من أن ليدز لم تكن تتمتع بأفضل البدايات للموسم الجاري، إلا أن رافينها نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمتلك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عقدًا مع ناديه يستمر حتى عام 2024.

على الرغم من أنه قد تحدث عن افتقاد زميله المُفضل في فريق مانشستر يونايتد، إلا أن برونو فرنانديز لم يدع ذلك يؤثر عليه على أرض الملعب، حيث منذ الرحيل إلى أولد ترافورد، لم يكن البرتغالي أقل إثارة.

وخاض برونو 90 مباراة عبر جميع المسابقات لمانشستر يونايتد، سجل 44 هدفًا وصنع 28 تمريرة حاسمة. وعلى مدار الموسم الماضي، ساهم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بشكل مباشر في 45 هدفًا.

المصرى اليوم

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