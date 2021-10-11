أخبار عاجلة

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي -
"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ما حكم الشرع في إعطاء دروس خصوصية؟».. «الإفتاء» تجيب

Print
«ما حكم الشرع في إعطاء دروس خصوصية؟».. «الإفتاء» تجيب «ما حكم الشرع في إعطاء دروس خصوصية؟».. «الإفتاء» تجيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه «ما الحكم في إعطاء الدروس الخصوصية؟».

وأجاب الدكتور على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: إنه لا مانع من إعطاء المعلم أو المعلمة دروسًا خصوصية للتلاميذ، إذا كان الطالب في حاجة حقيقية لها، وطلب ولي الأمر من المعلم ذلك.

وأضاف أمين الفتوى أنه ينبغي على المعلم أن يتقي الله في عمله ويؤديه بأمانة وإخلاص سواء في المدرسة أو في الدرس الخصوصي.

وحذر أمين الفتوى المعلم من استغلال ظروف التلاميذ أو المحاباة لهم أو تمييزهم عن غيرهم ممن لا يأخذون دروسًا معهم أو أن يبذل مجهودًا كبيرًا، بحيث يؤثر على عمله في المدرسة مع مراعاة الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها في مثل هذه الحالات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا

متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»