«ما حكم الشرع في إعطاء دروس خصوصية؟».. «الإفتاء» تجيب

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه «ما الحكم في إعطاء الدروس الخصوصية؟».

وأجاب الدكتور على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: إنه لا مانع من إعطاء المعلم أو المعلمة دروسًا خصوصية للتلاميذ، إذا كان الطالب في حاجة حقيقية لها، وطلب ولي الأمر من المعلم ذلك.

وأضاف أمين الفتوى أنه ينبغي على المعلم أن يتقي الله في عمله ويؤديه بأمانة وإخلاص سواء في المدرسة أو في الدرس الخصوصي.

وحذر أمين الفتوى المعلم من استغلال ظروف التلاميذ أو المحاباة لهم أو تمييزهم عن غيرهم ممن لا يأخذون دروسًا معهم أو أن يبذل مجهودًا كبيرًا، بحيث يؤثر على عمله في المدرسة مع مراعاة الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها في مثل هذه الحالات.