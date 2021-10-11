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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية بنهاية المران الجماعي مساء اليوم الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التركيز عليها خلال المران اليوم، وذلك تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك والذي قام بتصحيح الأخطاء وتدوين جميع الملاحظات.

وتألق خلال التقسيمة محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود عبدالعزيز ويوسف أوباما بالإضافة إلى حارس المرمى محمد عواد.

ويعد مران اليوم هو الأخير للفريق قبل التوجه مساء اليوم الإثنين إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا الساعة العاشرة مساء في رحلة تستغرق 6 ساعات.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.