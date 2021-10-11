المصري محمد شعبان عضوًا بالاتحاد الدولي للتايكوندو

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نجح المصري محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للتايكوندو في الفوز بمقعد عضوية الاتحاد الدولي للعبة وذلك بعد الفوز في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد التي أقيمت منذ قليل عبر الأونلاين.

وفاز «شعبان» بعضوية الاتحاد الدولي ممثلا عن قارة إفريقيا المحدد لها ثلاث مقاعد فقط في المكتب التنفيذي من ضمنهم مقعد للمرأة، وحصد شعبان 71 صوتًا، كما فاز أيضًا من إفريقيا المغربي إدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي محققًا 113 صوت، والنيجيرية مارجريت اليزابيث بينجا محققة 65 صوتًا، بينما لم يستطع كل من النيجيري جوناثان ناجي والمصرية نادية صبحي في الفوز بالانتخابات، واتسمت انتخابات الاتحاد الدولي بالقوة على مقاعد قارة إفريقيا خاصة بعد رحيل اللواء أحمد فولي والذي كان يعد الأب الروحي لهذه الرياضة بالقارة السمراء وله كلمته.

وأقيمت انتخابات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتايكوندو اليوم 11 أكتوبر من خلال تطبيقي زووم ولوميا، حيث تم انتخاب 17 عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي من 33 مرشحا ممثلين لكل القارات، كما تم انتخاب شونج وان تشو رئيسًا للاتحاد الدولي بالتزكية.

ويعد نجاح شعبان في انتخابات الاتحاد الدولي للتايكوندو مكسب كبير للرياضة المصرية حيث أن تواجد مصريين داخل أروقة الاتحادات الدولية المختلفة يزيد من قوة الدولة في مجال الرياضة وخاصةً الاتحادات الأولمبية الكبرى مثل الاتحاد الدولي للتايكوندو.

ويعد محمد شعبان ”ميدو“، أحد أهم كوادر الإدارة الرياضية في العالم، فقد ساهم بأفكاره المتجددة وقدراته الغير محدودة في تطور التايكوندو على المستوى العالمي ليكون أكثر جذب للمشاهد العادي وأكثر متعة وسرعة، وهو أمر هام لمواكبة الحركة الأولمبية الدولية واستمرار التايكوندو كرياضة أولمبية.

فمنذ تعيينه عام 2015 في منصب نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي حاز شعبان على ثقة رئيس الاتحاد الدولي للعبة الذي اسند إليه مهمات أكبر حتى تم تعيينه رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد الدولي عام 2017 ليكون أول مصري وعربي وأفريقي يشغل منصب بهذا الحجم ثم تجديد الثقة فيه عام 2019 ليكون أول مصري يدير مسابقة بدورة الألعاب الأولمبية وذلك في طوكيو 2020، بالإضافة إلى ذلك فقد ساهم شعبان في حصول مصر على ميدالية أولمبية في ريو 2016 حين كان مشرفًا على المنتخب المصري وعضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري، كما أنه استمر في دعم لاعبي المنتخب الوطني خلال إعدادهم لأولمبياد طوكيو 2020 بمساهمته في تنظيم معسكرات إعداد للاعبين من خلال علاقاته القوية بكل الاتحادات الوطنية وذلك بحكم منصبه كرئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للتايكوندو.