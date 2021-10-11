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يكشف موقف المعارين العائدين للفريق من مواجهة توسكر

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الزمالك يكشف موقف المعارين العائدين للفريق من مواجهة توسكر يكشف موقف المعارين العائدين للفريق من مواجهة توسكر

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كشف أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بالزمالك ، موقف اللاعبين المعارين العائدين للفريق خلال الفترة الحالية من المشاركة في دور ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا أمام توسكر الكيني ، وهم: مصطفى فتحي وعمر السعيد ورزاق سيسيه ومحمد أوناجم.

وأكد إبراهيم أن الرباعي سيتواجدون بقائمة الإفريقية بداية من دور المجموعات وذلك في حالة اجتياز الفريق دور الـ ٣٢ أمام توسكر الكيني ، حيث سيتم قيدهم بالقائمة الإفريقية في يناير المقبل.

وأضاف مدير شئون اللاعبين بالزمالك، أن الرباعي لن يتواجد في رحلة الفريق المتجهة مساء اليوم الإثنين إلى كينيا لمواجهة توسكر في ذهاب دور ٣٢ لدوري الأبطال والمقرر لها يوم ١٦ أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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