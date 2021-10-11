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واصل فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث خضع اللاعبون لتدريبات لياقة بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بنادى الزمالك .

كما خاض لاعبو الفريق اليوم أيضا التدريبات الفنية بصالة النادي، حيث قام حسن الحصرى المدير الفني للفريق بتصحيح أخطاء اللاعبين أثناء التدريبات وحثهم على بذل المزيد من الجهد.

وأكد حسن الحصرى المدير الفنى للفريق أنه قام بتدعيم الفريق ببعض اللاعبىن الناشئين المتميزين في المراكز المختلفة قبل بدء الموسم الجديد حيث تم ضم عبدالرحمن الشحات 19 سنة في مركز 3 قادما من نادى مصر للبترول.

كما قام الحصرى بتصعيد بعض اللاعبين من ناشئي الزمالك مثل عبدالرحمن توفيق – حازم رشاد – محمد ممدوح – عمرو الزمر.

وأعرب الحصري عن تفاؤله بهؤلاء اللاعبين حيث لديهم الحماس والسرعة والاستجابة السريعة في تنفيذ التعليمات .

ويقود الفريق حسن الحصرى مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما وأحمد عبدالعزيز مدرب لياقة بدنية ورجب قطب أخصائي لياقة بدنية وحاتم قنديل مدلكا والمدير الإدارى أحمد شعلان.