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كارتيرون يعلن قائمة للقاء توسكر الكيني

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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء توسكر الكيني كارتيرون يعلن قائمة للقاء توسكر الكيني

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي قائمة الفريق المتجهة إلى كينيا مساء اليوم استعدادا لمواجهة توسكر يوم ١٦ من الشهر الجاري بذهاب دور ال٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.
خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.
خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق يوم ١٣ من الشهر الجاري عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كلا من:

محمد أبو جبل، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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