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بث مباشر مباراة منتخب الآن

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بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن بث مباشر مباراة منتخب الآن

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جماهير على موعد مع مباراة هامة وقوية ضد نظيره ليبيا عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، حيث يسعى الوطني للحفاظ على الصدارة والفوز خلال أو الخروج بنتيجة إيجابية حتى يضمن المنتخب الوطني بنسبة كبيرة التربع على عرش المجموعة السادسة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا على قناة أون تايم سبورت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وبصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى وجود فقرات تحليلية فنية بوجود أبرز نجوم الكرة المصرية. وتنقل شاشة قناة ssc التابعة للملكة العربية ، مباراة مصر وليبيا مباشر على القمر صناعي عرب سات بصوت المعلق حماد العنزي.

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موعد مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 بعد تعديل « كاف » الأخير

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المصرى اليوم

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