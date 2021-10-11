بعد أنباء إقالته.. سيناريوهات مدرب الأهلي الجديد خلفًا لبيتسو موسيماني

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ترددت خلال الساعات الماضية أنباء قوية عن رحيل بيتسو موسيماني عن القيادة الفنية للنادي الأهلي والبحث عن مدير فني جديد وذلك بسبب خلافات على بعض بنود العقد المقترح الجديد.

ووجدت الأخبار المسربة من داخل جدران الجزيرة، صدى كبير في وسائل الإعلام وخاصة صحف جنوب أفريقيا التي تتميز بالتواصل المستمر من مدرب صن دوانز السابق منذ قدومه إلى القاهرة.

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وبحسب مصادر، فإن إدارة النادي الأهلي قد جهزت عدة (سيناريوهات) تحسبًا لرحيل موسيماني خلال الفترة المقبلة وهو ما نستعرضها في التقرير التالي.

استعرض السيرة الذاتية لعدد من مدربي المدرسة الألمانية

تمتلك لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عدد من أسماء الأجانب المميزة في عالم التدريب، خاصة أبناء المدرسة الألمانية والتي تشتهر بالقدرة على ضبط الأمور داخل غرف الملابس بالإضافة إلى الجانب الخططي.

حلقة وصل مؤقته

يعد ملف المدرب العام من أبرز نقاط الخلاف بين مجلس الإدارة وبيتسو موسيماني حيث يرفض الأخير تواجد مدرب مصري في الجهاز بخلاف سامي قمصان.

فيما ترى إدارة الأحمر ضرورة تواجد مدرب عام من أبناء النادي يمتلك خبرات مميزة تضاف إلى الجهاز الحالي خاصة في ظل تراجع الأداء امام الفرق المحلية، على أن يكون مسئولًا مؤقتًا في حالة رحيل الجنوب أفريقي.

عودة فايلر

رينية فايلر خلال مباراة الأهلي و طنطا في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

يحظى رينيه فايلر بدعم كبير من الجماهير الأهلاوية نظرًا لما قدمه المارد الأحمر تحت قيادته من أداء خططي مميز وهجوم شامل، ساعد الفريق على حسم لقب الدوري مبكرًا والعودة قاريًا بهزيمة صن دوانز وبلوغ الدوري قبل النهائي.

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ويجلس فايلر بدون عمل منذ رحيله عن القاهرة، رغم دخوله في مفاوضات مع المنتخب السويسري وعدة فرق سعودية يأتي في مقدمتها النصر.

وقد يلجأ السويسري إلى الموافقة على تدريب الأهلي نظرًا لعدم حصوله على عرض مناسب وتراجع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك تأكيده المستمر على أن تواجده داخل الأهلي تعد أسعد فترات حياته المهنية.

أبناء النادي

سيكون الخيار الأخير أمام مجلس إدارة الأهلي هو الاعتماد على نجوم التدريب من أبناء النادي خاصة أصحاب الإنجازات الأخيرة في الدوري المصري.

وينقسم أبناء النادي إلى قسمين، الأول أصحاب الخبرات الطويلة مثل مختار مختار اليذي سبق له قيادة إنبي لتحقيق لقب الكأس على حساب الزمالك.

فيما يقود على ماهر قائمة الوجوه الجديدة بعد تقديمه مواسم ناجه مع المصري البورسعيدي وإنبي والاسيوطي، إلى جانب تواجده لفترة طويلة ضمن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي.