وزير النقل يستقبل نظيره اليمني لبحث التعاون المشترك

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استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، نظيره اليمني الدكتور عبدالسلام صالح حميد، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

في بدايه اللقاء، أشاد الوزير بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن كل إمكانات وزارة النقل المصرية مسخرة للتعاون مع وزاره النقل اليمنية في كل قطاعات النقل منوهاً بأن الشركات المصرية الوطنية تعمل في مجال البنية التحتية وتطوير قطاعات النقل في عدد من الدول العربية مثل العراق وليبيا والسودان، وأنها على استعداد لتنفيذ كل الأعمال المطلوبة من الجانب اليمني.

من جانبه، أشاد وزير النقل اليمني بالعلاقات بين الجانبين وبالدور الكبير الذي تقوم به مصر للتعاون مع كل الدول العربية، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، مشيراً إلى أن الجانب اليمني يتطلع للتعاون المشترك في مجال النقل البحري والبري وخاصة في مجال تطوير الموانئ البحرية اليمنية والبنية التحتية وفي مجال التدريب والتأهيل الفني للعاملين في قطاع النقل باليمن، نظرا للخبرة الكبيرة التي تتتمع بها مصر في هذا المجال ولوجود عدد كبير من المعاهد المتخصصة في قطاعات النقل في مصر.

وأكد الوزيران تكثيف التنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة وعقد اجتماعات مشتركة على هامش اجتماعات وزراء النقل العرب الأسبوع القادم، لدراسة تفعيل البروتوكولات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال السنوات الماضية بين الجانبين في مجال النقل البحري والبري، وبحث المشاركة والاستثمارات في مشروعات النقل باليمن والمشاركة في وضع آلية عمل مشتركة لتطوير الموانئ اليمنية وتدريب العاملين في قطاع النقل باليمن بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبحث الجدول الزمني للبدء في تنفيذ أطر التعاون المشترك.