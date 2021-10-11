مياه الشرقية: جولة تفقدية لمحطة مياه شعفورة ومركز خدمة عملاء صان الحجر

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تفقد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، محطة مياه شعفورة بالحسينية ومركز خدمة العملاء فرع صان الحجر؛ لمتابعة سير العمل وانتظامه وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، والوقوف على مدى جاهزية دخول محطتين فائقتي الجودة للخدمة.

وأكد «أبوحلاوة» أثناء جولته أن مركز خدمة العملاء يعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، والتي من أهمها فحص وإصلاح عداد، وتغيير اسم المشترك، وخدمات تعاقدات مياه شرب وصرف صحى، خدمات تلقى الشكاوى التجارية والفنية، فضلاً عن خدمة تغيير العداد التالف.

وقال «عامر» إن من مهام مركز خدمة العملاء تبليغ قراءة العدادات وخدمة تغير نشاط وتصفية إشتراك وتحصيل الفواتير ومقايسات مياه الشرب والصرف الصحي، ويقوم بإستقبال العملاء وتقديم الخدمات من خلال الشباك، بالإضافة إلى وجود الخط الساخن والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات والاستجابة الفورية لها.

وأوضح رئيس الشركة مدى جاهزية دخول محطتين فائقتا الجودة للخدمة نظام الترشيح فائق الجودة (Ultra Filteration) وذلك بسعة اجمالية 10 كم مكعب /يوم، لتزيد الطاقة الإنتاجية للمحطة لتصل إلى 79 كم مكعب /يوم، لتحسين خدمات مياه الشرب المقدمة لقطاع شمال الشرقية.