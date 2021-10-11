أخبار عاجلة

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي -
"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غلق 4 مخازن للخردة في حملة بأسوان

Print
غلق 4 مخازن للخردة في حملة بأسوان غلق 4 مخازن للخردة في حملة بأسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان اليوم بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت مداهمة عدد من مخازن الخردة والنباشين بنطاق حى جنوب حيث أسفرت عن إغلاق 4 مخازن عقب ضبط بعض اللوحات الإرشادية الخاصة بالمرور، بجانب بعض الأعمدة الخاصة باللوحات، مع ضبط صاحب المخزن وتحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات الرادعة معه، بجانب المرور على بعض الأسواق، وإزالة الإشغالات المختلفة.

شارك في الحملة نواب رئيس المدينة، وشرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى، بجانب لجنة المتابعة الميدانية التي شكلها محافظ أسوان للمتابعة الدقيقة لتعليمات وتوجيهات المحافظ أثناء جولاته الميدانية أو رداً على الشكاوى الواردة.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شدد على ضرورة مصادرة المكابس الخاصة بمخازن الخردة وإصدار قرارات غلق فورى لها، بجانب منع خروج أي سيارة محملة بالمخلفات للحد من ظاهرة إنتشار النباشين وسرقات أغطية بالوعات الصرف الصحى وغيرها من الممتلكات العامة، ويتكامل مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بشكل دورى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا

متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»