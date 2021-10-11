غلق 4 مخازن للخردة في حملة بأسوان

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان اليوم بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت مداهمة عدد من مخازن الخردة والنباشين بنطاق حى جنوب حيث أسفرت عن إغلاق 4 مخازن عقب ضبط بعض اللوحات الإرشادية الخاصة بالمرور، بجانب بعض الأعمدة الخاصة باللوحات، مع ضبط صاحب المخزن وتحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات الرادعة معه، بجانب المرور على بعض الأسواق، وإزالة الإشغالات المختلفة.

شارك في الحملة نواب رئيس المدينة، وشرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى، بجانب لجنة المتابعة الميدانية التي شكلها محافظ أسوان للمتابعة الدقيقة لتعليمات وتوجيهات المحافظ أثناء جولاته الميدانية أو رداً على الشكاوى الواردة.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شدد على ضرورة مصادرة المكابس الخاصة بمخازن الخردة وإصدار قرارات غلق فورى لها، بجانب منع خروج أي سيارة محملة بالمخلفات للحد من ظاهرة إنتشار النباشين وسرقات أغطية بالوعات الصرف الصحى وغيرها من الممتلكات العامة، ويتكامل مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بشكل دورى.