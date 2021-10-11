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تعرف على قواعد تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (تفاصيل)

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تعرف على قواعد تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (تفاصيل) تعرف على قواعد تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (تفاصيل)

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حدّد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر عن مجلس النواب، كيفية تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن «يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس غير تنفيذي للجهاز وعضوية كل من:

- نائب رئيس الجهاز (وينوب عن الرئيس حال غيابه).

- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس الدولة.

- ممثلين عن الوزارات والجهات الأتية ( الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد).

- 3 من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وحسب المادة، للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس.

المصرى اليوم

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