استعدادات بمطار الغردقة لاستقبال أولى الرحلات الجوية الإنجليزية

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أنهت إدارة مطار الغردقة الدولي استعدادتها اليوم الإثنين، لاستقبال أولى رحلات شركة «إيزي جيت» البريطانية إلى الغردقة، بعد قرار بريطانيا الشهر الماضي، برفع قيود سفر مواطنيها إلى مصر.



من المقرر استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه. وتم تجهيز فريق من العلاقات العامة لاستقبال الركاب بالورود وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفى حضور فريق من هيئة تنشيط السياحة بتوزيع المواد الدعائية والكتب الاسترشادية عن المقاصد السياحية بمصر وكذلك تعليمات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفنادق.