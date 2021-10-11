أخبار عاجلة

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي -
"مدخلي": تأسيس مكاتب استراتيجية بالباحة والجوف وجازان امتدادٌ لحرص القيادة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 -
"البوعينين": ولي العهد يسعى لتحقيق نقلة تنموية شاملة وعادلة لجميع مناطق المملكة -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة -
مقومات جازان الاقتصادية والتراثية تضعها نصب عين "الرؤية".. تعرّف على أبرزها -
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ردا على ماكرون.. رئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر: العثمانيون لم يأتونا غزاة

Print
ردا على ماكرون.. رئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر: العثمانيون لم يأتونا غزاة ردا على ماكرون.. رئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر: العثمانيون لم يأتونا غزاة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد رئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر عبد الرزاق قسوم على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخصوص التواجد العثماني في الجزائر الذي وصفه بـ"الاستعمار".

ونفى عبد الرزاق قسوم أن العثمانيين أتوا غزاة أو مستعمرين.

وقال في مقالة تحت عنوان "فرنسا هي منبع شقائنا"، صدرت اليوم في جريدة "البصائر"، "إن العثمانيين الذين جاؤوا إلى الجزائر لم يدخلوها محتلين مستعمرين، وإنما جاؤوا بدعوة من الجزائريين الذين طلبوا المساعدة من السلطان العثماني سليم الأول لدحر العدوان الصليبي الإسباني".

ولفت قسوم إلى أن العثمانيين لم يقتلوا ولم يحاربوا الجزائريين ولم ينهبوا ثرواتهم، مشيرا إلى أنهم "لم يفرضوا علينا لغتهم كما لم يحاربوا معتقداتنا ولا مذهبنا بدليل أن الجزائر كانت قبل قدومهم إلى الجزائر مالكية المذهب وبقيت كذلك بعد رحيلهم".

وأكد رئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر أن العثمانيين "لم يلغوا العمل بالشريعة الإسلامية كما فعل الفرنسيون، ولم يحولوا مساجدنا إلى كنائس كما فعل المستعمرون"، مضيفا بأنهم "لم يقضوا على لغتنا وإبدالها باللغة الفرنسية التي لا نزال نعاني من إعاقتها في ألسنتنا وإداراتنا وفي بعض عقولنا".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا

متحدث الوزراء: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء الأقل في إصابات كورونا

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

بدء الدراسة بشعبتين جديدتين في «إدارة الأعمال الدولية» بالجامعة المصرية اليابانية

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»