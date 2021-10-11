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.. وقف يساعد امرأة على الطريق فحدث ما لم يتوقعه أحد

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فيديو.. وقف يساعد امرأة على الطريق فحدث ما لم يتوقعه أحد .. وقف يساعد امرأة على الطريق فحدث ما لم يتوقعه أحد
كان أمام الجميع أقل من ثانية للتحرك

فيديو.. وقف يساعد امرأة على الطريق فحدث ما لم يتوقعه أحد

لم يتوقّع جندي دورية الطريق السريع بولاية فلوريدا الأمريكية، أن تخرج الأمور عن السيطرة، حين وقف لمساعدة امرأة انفجر إطار سيارتها السيدان البيضاء، ليفاجأ بشاحنة صغيرة تأتي صارخة من خلفه وتضرب السيارة المتوقفة وتكاد يقتل من حولها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 7 أكتوبر الجاري على طريق "أي- 95" السريع، في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، حين انفجر إطار سيارة بيضاء رباعية الدفع، وتوقفت في منطقة الأعطال على جانب الطريق.

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة سيارة الشرطة، يظهر جندي دورية الطرق دومينيك ألكسندر، 23 عامًا، وهو يتجه نحو السيارة البيضاء، والسيدة قائدة السيارة التي تقف بجوارها، وبدأ "دومينيك" ينظر إلى الإطار الذي انفجر محاولاً المساعدة.

وفجأة نسمع صريراً مزعجاً ومخيفاً لعجلات سيارة وهي تحتك بأسفلت الطريق، وهنا ينتبه "دومينيك" والسيدة، فيجري "دومينيك" بعيدا عن السيارة البيضاء بينما تلتصق السيدة بمقدمة السيارة وهي لا تدري أين تذهب، وبعدها أصدم شاحنة فضية صغيرة بمؤخرة السيارة البيضاء، بينما تظهر شاحنة أخرى عند مقدمة السيارة البيضاء.

وتقول الصحيفة: كان الحادث الذي التقطته كاميرا سيارة الدورية جزءا من تصادم ثلاثي، بدأ بشاحنتين صغيرتين على الطريق، ثم انحرفت احداهما واصطدمت بالسيارة البيضاء المتوقفة، وتبعتها الشاحنة الأخرى، وعقب الحادث فرت الشاحنتان على الطريق.

وتنقل "سي بي اس نيوز 12" عن جندي الدورية "دومينيك"، أن صوت عجلات السيارة نبّهه لما يحدث، وحين نظر على يساره، كان أمامه أقل من ثانية واحدة وإن لم يتحرك فربما تسحقه السيارة المندفعة، ولهذا جرى بسرعة مبتعدا.

وحسب الصحيفة: فقد تم نقل السيدة صاحبة السيارة البيضاء إلى مستشفى قريب، وتم علاجها من جروح في ساقها.

وناشد "دومينيك" أي شخص لديه معلومات عن الشاحنة التي اصطدمت بالسيارة أن يتقدم للإدلاء بشهادته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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