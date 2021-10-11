"فودكس" لـ"سبق": وفّرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب

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تقدّم خدماتها اليوم في 25 دولةً داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها

‬أسهمت منصة "فودكس" الرقمية في توفير تجربة متكاملة للعملاء في معرض الرياض الدولي للكتاب خلال مشاركتها بالمعرض الذي استمر على مدار 10 أيام الماضية.

وفي هذا الإطار، كشف مدير عام فودكس Pay عبدالله بقشان، في تصريحه لـ"سبق" بأن فودكس منصةً تقنيةً رائدةً في مجال الأطعمة والمشروبات في الشرق الأوسط، مع منظومة حلول برمجيات متكاملة تدعم التحول الرقمي الشامل لعمليات المطاعم. وتوفر لأصحاب الشركات مجموعةً من الحلول لتنظيم أقسام المطعم الأماميّة، وعمليّات المطبخ، والعمليّات الخلفية بسهولة ودقّة.

وأضاف "بقشان" أن "فودكس" أطلقت منتجها الخاص بنقاط البيع في عام 2014، وهو برنامج متكامل وقائم على التخزين السحابي ويتوافق مع جميع المنصات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وعملت الشركة على مدى عدة سنوات لتعديل هذا الحل وتحديثه بما يسهم في تبسيط عمليات التاجر.

وأشار إلى أن الشركة تقدم برمجيات نقاط البيع التي تساعد في تسهيل العمليات التقليدية المرتبطة بقطاع الأغذية والمشروبات ودمجها في السوق السعودية الرقمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها. وستتيح التكنولوجيا المالية التي نقدمها للمطاعم إمكانية قبول المدفوعات الرقمية دون تلامس وبكل سلاسة كما تسعى فودكس لتقديم الحل الشامل والمتكامل لقطاع المطاعم، إضافة إلى تزويد عملائنا بالنظام الرقمي المطلوب لبدء أعمالهم وتتبعها وتطويرها.

وحول مشاركة الشركة في معرض الكتاب أكد رئيس قسم نجاح العملاء في فودكس رائد القطب لـ"سبق" أن معرض الرياض الدولي للكتاب يُشكّل حدثاً ثقافياً مهماً في المشهد الثقافي العربي بوصفه أحد أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع البرامج الثقافية، فضلاً عن مشاركة أبرز دور النشر العربية والإقليمية والدولية.

وأضاف: سُررنا بالتعاون مع معرض الرياض الدولي للكتاب وتزويدهم بخدماتنا التقنية، حيث تُعدّ قدرتنا على دعم فعالية عالمية بهذا الحجم فرصةً مهمةً بالنسبة لنا وقام فريق العمل لدينا، في إطار عروضنا الخاصة بتوفير الحلول الشاملة، بتركيب أكثر من 850 جهاز فودكس لنقاط البيع (POS) وأكثر من 850 جهاز فودكس PAY للشركات التجارية المشاركة في المعرض ودور النشر، ما يمكنها من ربط مبيعاتها ومخزونها بشكل مباشر في الوقت الفعلي وبالتالي تعزيز تجربة العميل.

وحول أهمية أهمية هذا التعاون بين فودكس ومعرض الكتاب أ كد القطب أن هذه الخطوة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تدخل مرحلتها التالية من خلال تسريع تأتي عملية التحول الرقمي في المملكة وتفخر فودكس، بوصفها شركة سعودية محلية، بالنجاح الذي حققته على مستوى توفير تجربة رقمية متكاملة للعملاء في هذا المعرض الهام، حيث تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ معرض الرياض الدولي للكتاب والشركات التجارية المشاركة فيه ودور النشر.

وحول أكثر عن المنتجات المستخدمة وفوائد المنصة للشركات التجارية ودور النشر المتواجدين في المعرض قال "بقشان": يُمثّل معرض الرياض الدولي للكتاب منصةً فريدةً للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاعات الأدب والنشر والترجمة لعرض مؤلفاتهم وخدماتهم وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ معرض الرياض الدولي للكتاب والشركات التجارية المشاركة فيه على حد سواء، والتي تتيح لهم تحويل فعالياتهم إلى تجربة رقمية متكاملة.

وأضاف: توفر منصتنا خدمة متكاملة، باستخدام أجهزة فودكس لنقاط البيع (POS) وفودكس PAY، لضمان إدارة العمليات التشغيلية بطريقة مثالية. كما يتيح جهاز فودكس PAY للشركات التجارية الاستغناء عن التعاملات النقدية وبالتالي تقليل الأخطاء الناتجة عنها، خاصةً مع العدد الكبير لزوار المعرض.

وأفاد أنهم تمكنوا من تحقيق اهدافهم بفضل الله ثم بفضل جهود فريق فودكس، الذي يسعى باستمرار للارتقاء بخدماته إلى مستويات جديدة كلياً، من تجاوز أهدافنا، كما أطلقنا خلال المعرض نسخةً من نظام فودكس تدعم الأندرويد، لتعزيز الخيارات المتاحة لأصحاب الأعمال. وأنهم ممتنون لوزارة الثقافة ومعرض الرياض الدولي للكتاب والشركات التجارية ودور النشر المشاركة فيه على ثقتهم ودعمهم.

وكشف بأن هذا النجاح يأتي عقب الإعلان عن توقيعنا شراكة مع أمريكان إكسبريس السعودية، مزود منتجات وخدمات الدفع من أمريكان إكسبريس في المملكة كما أنه يُعزز مكانتنا كشركة رائدة في مجال تقديم حلول تكنولوجية متكاملة لنقاط البيع وإدارة المطاعم؛ إذ نجحنا حتى الآن في إدارة أكثر من 5 مليار طلب عبر المنصة، وأكثر من 51 ألف نقطة بيع، وخدمة أكثر من 12 ألف علامة مختصة بالمأكولات والمشروبات.

وفيما يتعلق بأماكن وجود "فودكس" وما هي توجهاتها للحضور في دول العالم قال "بقشان": سجلت فودكس نمواً سريعاً منذ انطلاق أعمالها، وتمتلك اليوم سبعة مكاتب، ثلاثة في المملكة العربية السعودية ومكتب واحد في كل من الإمارات ومصر والأردن والكويت، نعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات العملاء.ونقدم في فودكس خدماتنا اليوم في 25 دولةً داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها؛ ونشكر جميع العملاء والمستثمرين والشركاء والزملاء ممن انضموا إلينا في رحلتنا حتى الآن.

أما عن مميزات البرنامج السحابي لإدارة المطاعم الذي تقدمه فودكس فأكد أن فودكس تعمل، وبخلاف نظيراتها من الشركات العالمية، على تضمين احتياجات أصحاب المطاعم الأساسية في عملية تطوير المنتج بدءاً من عمليات الربط مع التطبيقات الطرف الثالث ووصولاً إلى حلول الدفع المرنة و إدارة فروعهم من مكان واحد، مما يساعد أصحاب الامتيازات والمطاعم على تسريع تحولهم الرقمي مع تضمين جميع العمليات، المرتبطة بالمطاعم مثلاً، في منصة واحدة. وتسهم الرقمنة في زيادة الابتكار والكفاءة، وتحسّن تجربة العملاء إضافة إلى قدرتها على تقليص مستويات الهدر وبالتالي تقليص المخاطر والتكاليف.