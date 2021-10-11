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مصطفى الشامى: 18 مليون جنيه عوائد بلدية المحلة من بيع اللاعبين

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مصطفى الشامى: 18 مليون جنيه عوائد بلدية المحلة من بيع اللاعبين مصطفى الشامى: 18 مليون جنيه عوائد بلدية المحلة من بيع اللاعبين

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كشف مصطفى الشامى رئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة، أنه يسعى إلى الاستثمار داخل النادى خلال المرحله المقبله ووقوف استقبال عضويات جديدة.

وأوضح مصطفى الشامى، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يحتاج إلى ميزانيه تقدر ب٦٠ مليون جنية للنهوض بالألعاب الجماعية والفردية من أجل ظهور نادي بلدية المحلة بالشكل الجيد لجميع اعضائه حيث انه يوجد ٢١ لعبه يتم الصرف عليهم.

وتابع رئيس نادي بلدية المحلة نجحنا في تسويق اللاعبين وقمنا ببيع لاعب مقابل ٥ مليون جنيه لأحد الأندية الإمارتيه وتمكن من حصد ١٨ مليون جنيه من بيع لاعبي كرة القدم مؤكدا اننا نبذل الكثير من اجل عودة النادي للمتاز خلال المواسم القادمة.

المصرى اليوم

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